عائلات تبيت في العراء في مغنية



قضت عدة عائلات داخل خيمة نصبت في العراء بحي المطمر القديم ببلدية مغنية الولاية المنتدبة ، بعد أن أصبحت منازلهم مهددة بالانهيار عليهم نتيجة تصدع الأرضية الموجودة تحت هذه الدور، ويقول أحد المواطنين " لقد انهارت البنية التحتية لمنازلها. لما اكتشفنا تبين أن قنوات الصرف الصحي كانت ترمي بمياهها تحت هذه المنازل، حيث انهارت التربة وأصبحنا في خطر كبير ،وقد زار رئيسي البلدية والدائرة هذه المنطقة المنكوبة ،ووعدونا بحلول لجنة تقنية تقوم بدراسة لهذه الوضعية لكن مرت عدة أيام ولم يظهر أي أثر لهذه اللجنة ،وتبقى حياة عائلاتنا تحت الخطر، وخوفا من أن تنهار هذه المنازل علينا قمنا بنصب خيمة جمعت أهالي العائلات المتضررة ،حيث قضينا الليلة في العراء وسط برد شديد ".

وأضاف هذا المواطن " كان على رئيس البلدية ورئيس الدائرة البحث لنا عن حلول استعجالية وليس انتظار حلول لجنة تقنية تعاين انزلاق التربة ،فحياتنا وحياة أبنائنا أولى ".