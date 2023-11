Sommet arabo-islamique : Ce qu’il faut retenir

Le sommet arabo-islamique qui s’est tenu à Riyad en Arabie Saoudite a annoncé, dans son communiqué final, sa décision de briser le blocus imposé par l’Etat sioniste sur la bande de Gaza.

Le sommet a appelé le conseil de sécurité des Nations-Unies à adopter une résolution pour mettre fin à l’agression barbare de l’entité sioniste à Gaza et exhorté les pays occidentaux à suspendre l’exportation des armes et des munitions, utilisées par l’Etat hébreu et les colons pour massacrer les Palestiniens et détruire leurs maisons, hôpitaux, écoles, mosquées et églises.

Les pays signataires du communiqué final ont exprimé leur rejet catégorique et toute tentative de déplacement forcé des habitants de la bande de Gaza et leur condamnation de tous les crimes odieux perpétrés par les sionistes contre les populations civiles.

Ils ont, aussi, appelé à l’organisation d’une Conférence internationale pour la paix, dans les plus brefs délais pour relancer un processus de paix durable et crédible.

Ils ont, enfin, affirmé que l’organisation de libération de la Palestine OLP est le représentant légitime et unique du peuple palestinien et appelé les fractions et forces palestiniennes à se s’unir sous son égide.