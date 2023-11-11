مولودية الجزائر تستعيد الصدارة

استعادت مولودية الجزائر صدارة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم السبت، بعد عودتها بفوز ثمين من تنقلها إلى الشلف لمواجهة الجمعية المحلية على ملعب محمد بومزراق في إطار الجولة الخامسة.

وسجل هدف الانتصار الوحيد المتألق يوسف بلايلي في الدقيقة الثالثة بعد تنفيذ ركلة جزاء.

وبهذا يؤكد "الشناوة" انطلاقتهم الموفقة بتحقيقهم رابع فوز في الموسم والأول خارج القواعد رافعين رصيدهم إلى النقطة 12 في الريادة وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي بارادو (10 نقاط).

في مقابلة أخرى، واصل اتحاد خنشلة تراجعه وانقاد لهزيمة ثانية على التوالي كانت هذه المرة ضد اتحاد بسكرة بهدف نظيف سجله محمد العربي خوالد في الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد "السيسكاوة" عند النقطة التاسعة فيما حقق "البساكرة" ثاني فوز في الموسم رافعين رصيدهم إلى النقطة السادسة.

من جهته، تجاوز نجم مقرة الصاعد الجديد نجم بن عكنون بنتيجة 3-1 على ملعب الإخوة بوشليق في مقرة.

وبات أبناء ولاية المسيلة برصيد 7 نقاط فيما يعاني النادي العاصمي في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.

في آخر مقابلة عن الجولة، تعثرت شبيبة الساورة على أرضية ميدانها أمام مولودية البيض في داربي الجنوب بنتيجة سلبية.