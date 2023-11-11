القبض على 16 مشتبها فيه ببراقي

قامت المصالح العملياتية بأمن ولاية الجزائر ليلة الأربعاء إلى الخميس، بإقليم اختصاص المقاطعة الإدارية براقي بعملية مكنت من مراقبة 64 شخصا مع تحويل 16 مشتبه فيه.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تخويل المعنيين في قضايا مختلفة تتعلق بـ : حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة، الإخلال بالنظام العام المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها، تسع أشخاص 09 محل بحث من قبل الجهات القضائية، فيما تم مراقبة 31 مركبة و20 دراجة نارية.

وأضاف البيان أنه خلال هذه العملية تم ضبط و حجز : مخدرات صلبة (قنب هندي)، أسلحة بيضاء محظورة، ؤثرات عقلية من مختلف الأنواع، مبالغ مالية من عائدات ترويج السموم، إسترجاع مركبة مسروقة تم تجزئتها إلى قطع، فيما تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.