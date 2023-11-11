توصيات جديدة بخصوص التدفئة في المدارس

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء السبت، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية.

وحسب بيان للوزارة فقد "خُصّصت الندوة لتقييم مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير التي كانت محل توجيهات في الندوة المرئية السابقة وذلك لضبط جاهزية وسائل التدفئة بالمؤسسات التعليمية ومعالجة النقائص إن وجدت في أوانها".

وفي هذا الصدد، أضاف ذات المصدر "ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع، منوِّها بحملات المراقبة والتحسيس والإعلام المنظمة على مستوى المدارس بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية للتوعية بمخاطر انبعاث الغاز أحادي الكربون، وسوء استعمال الأجهزة، وحث على مواصلة هذه العمليات التحسيسية، كما أسدى تعليمات لإبقاء الجهاز الدائم للتتبع الآني لتوفير التدفئة المنصّب على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم حيز الخدمة طوال فترة الشتاء والبرد للتمكن من المتابعة الآنية وضمان التدخل السريع لمعالجة الاختلالات التي قد تحدث في هذا الإطار."

وفي سياق آخر، "شدّد الوزير على ضرورة التكفل بالمستحقات المالية لسنة 2023 في الآجال المحددة لها على أن تنتهي قبل غلق السنة المالية الجارية. كما أسدى تعليمات لمواصلة الإبقاء على اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية مفتوحة إلى نهاية السنة المدنية."

وحسب البيان، فقد "قدّم الوزير مجموعة من التوجيهات الكفيلة بإنجاح العمليات التي سيشرع في تجسيدها قريبا والتحضير الجيد لها وجدّد حرصه على مواصلة العمل واليقظة لضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ في أحسن الظروف."