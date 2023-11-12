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مسابقة وطنية لفائدة التلاميذ الأقل من 12 سنة

12 نوفمبر 2023 ()
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أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إجراء مسابقة وطنية يوم 18 نوفمبر الجاري لفائدة التلاميذ الأقل من 12 سنة، تحسبا لمشاركة الجزائر في الدورة الأولى من البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق المزمع إجراؤها بتونس.

وحسب مراسلة الوزراة ، فان شروط المسابقة تتعلق بتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي للسنة الدراسية2023/2022(السنة الخامسة ابتدائي حاليا) الحاصلين على معدل 10/10 في مادة الرياضيات في الفصول الثلاثة للسنة الرابعة وكذا تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي للسنة الدراسية2023/2022(السنة الأولى متوسط حاليا) الحاصلين على معدل لا يقل عن 10/09 في مادة الرياضيات.

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