آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

فنزويلا تدين الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني

12 نوفمبر 2023 ()
+ -

أدانت فنزويلا، اليوم الأحد، الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وطالبت بالوقف الفوري لهذه الجرائم.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان اليوم ان “جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشدة مظاهر الكراهية، والدعوة الى تدمير الشعب الفلسطيني، وحملة الابادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بروح العقيدة النازية ضد شعب غزة".

وأضافت “ان القتل الممنهج الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد السكان المدنيين العزل في غزة أن يجب ان يتوقف فورا، ويجب توفير المساعدات الانسانية دون أي قيود ". وتابعت وزارة الخارجية الفنزويلية “يجب ضمان استقلال فلسطين من قبل جميع الهيئات والمنظمات الدولية، كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بداية تصدع محور الشر

    9657 قراءة
  • 3

    إنهاء مهام الوزير الأول

    9588 قراءة
  • 4

    تصريح العرباوي بعد استلام المهام (فيديو)

    7081 قراءة
  • 5

    فشلنا في غزة.. إما الانسحاب أو الموت المذل

    5063 قراءة