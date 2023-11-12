فنزويلا تدين الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني

أدانت فنزويلا، اليوم الأحد، الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وطالبت بالوقف الفوري لهذه الجرائم.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان اليوم ان “جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشدة مظاهر الكراهية، والدعوة الى تدمير الشعب الفلسطيني، وحملة الابادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بروح العقيدة النازية ضد شعب غزة".

وأضافت “ان القتل الممنهج الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد السكان المدنيين العزل في غزة أن يجب ان يتوقف فورا، ويجب توفير المساعدات الانسانية دون أي قيود ". وتابعت وزارة الخارجية الفنزويلية “يجب ضمان استقلال فلسطين من قبل جميع الهيئات والمنظمات الدولية، كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا".