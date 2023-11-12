أهم ما قاله بلماضي خلال الندوة الصحفية

نشط الناخب الوطني، جمال بلماضي، ندوة صحفية عشية المباراتين المأهلتين لكأس العالم 2026 ضد كل من الصومال والموزمبيق، هذا أهم ما ورد فيها:

* أرضية ميدان ملعب نيلسون مانديلا ليست في أحسن الأحوال، أقول هذا دون نية الدخول في جدال جديد لأنه على ما يبدو لا يؤدي إلى شيء.

* سنكون المنتخب الوحيد الذي سيلعب يومي 16 و19 نوفمبر عكس البقية بعضهم سيلعب اللقاء الثاني يوم 20 أو 21 وهذا سيؤثر علينا فمثلا سنغادر أرض الوطن مباشرة بعد نهاية لقاء الصومال.

* في ما يخص التحضير لكأس إفريقيا المقبلة، الرئيس الجديد لـ "الفاف" يملك تجربة في التنظيم، وأثق في خياراته في ما يخص الإيواء والجانب اللوجيستيكي.

* ياسين إبراهيمي في حالة بدنية وفنية جيدة، لكن هناك خيارات ففي منصبه هناك عمورة وغويري وضف إليهم بلايلي.

نفس الشيء بالنسبة لبوعناني، من يتحدثون فقط لم يذكروا أنه لعب 50 دقيقة فقط منذ بداية البطولة الفرنسية.

* بالنسبة لمبولحي، استأنف مؤخرا فقط المنافسة وسنرى كيف سيتطور وضعه ونفس الشيء بالنسبة ليوسف بلايلي.

* بن ناصر لم يلتحق بمجموعة ميلان ويتدرب حاليا بمفرده، يجب أن ننطلق من نقطة أنه تلقى إصابة حساسة، وإن كان جاهزا سنرى يومها.

* بعض اللاعبين أقصوا أنفسهم من القائمة، وهناك أيضا عامل المنافسة الذي يلعب دوار طبعا، الأمور الجدية بدأت لاختيار من سيشاركون في "الكان"، بخصوص بونجاح مؤخرا استعاد إمكانياته البدنية ووجوده في هذا التربص أمر طبيعي.

* بالنسبة ليوسف عطل، كما يعلم الجميع فإنه يمر بفترة صعبة ونحن كلنا معه، رياضيا لا شيء يعوض مبارايات البطولة لكن سنقوم بعمل خاص معه دون المساس بمصالح المنتخب.

* اللقاء ضد الصومال في متناولنا غير أن التنقل 3 أيام بعدها إلى الموزمبيق لن يكون سهلا.