تفكيك شبكة مختصة تنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت شرطة تيارت نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تختص في النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي وتوقيف 09 أشخاص مشتبه فيهم، كانوا يعرضون منتوجات وهمية في المنصات الرقمية بأسعار منخفضة لإغراء الزبائن والاحتيال عليهم.

أسفرت التحريات، التي أجراها محققو المصالح العملياتية للشرطة القضائية لأمن دائرة سوقر التابعة لأمن ولاية تيارت عن ضبط 52 هاتف ذكي من مختلف الأنواع والعلامات، لوحة ذكية، حاسوبين محمولین و 07 دراجات كهربائية الكترونية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر (تيارت)، عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.