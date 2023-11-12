الفريق أول شنقريحة يتحادث مع مسؤولي شركات عسكرية صينية

يعقد، اليوم الأحد، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعقد في اليوم الأول من زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية جلسة عمل موسعة مع مسؤولي الشركة الصينية "بولي تكنولوجيز " "POLY TECHNOLOGIES INC " المختصة في الصناعات العسكرية .

وأفاد التلفزيون العمومي، أن الفريق أول السعيد شنقريحة يتابع عرضا مفصلا حول آخر منتجات وصناعات الشركة الصينية بولي تكنولوجيز، بالإضافة إلى الإستماع إلى شروحات واسعة حول التطور الذي تشهده الصين في هذا المجال .

وعقد الفريق أول السعيد شنقريحة والوفد المرافق له لقاء مع مسؤولي الشركة العمومية الصينية "CETC " المختصة في مجال الإلكترونيات الدفاعية، حيث تلقى عرضا حول عمل الشركة وخبرتها في مجال الدفاع والصيانة وكذا سبل التنسيق والتعاون تعزيزا للشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والصين .