Chanegriha rencontre des responsables de sociétés chinoises d'industrie militaire

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a rencontré, dimanche, lors de la première journée de sa visite en Chine, des responsables de sociétés spécialisées dans les industries militaires et l’électronique de défense, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Durant la première journée de sa visite en République populaire de Chine, Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'ANP, a tenu, aujourd’hui 12 novembre 2023, une réunion de travail élargie avec les responsables de la Société chinoise Poly Technologies INC, spécialisée dans les industries militaires, où il a suivi un exposé détaillé sur les derniers produits de ladite société", précise la même source, ajoutant qu'il a eu également "droit à d'amples éclaircissements sur le développement atteint par la Chine dans ce domaine".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP et la délégation qui l’accompagne "ont tenu une autre rencontre avec les responsables de la société chinoise CETC, spécialisée dans l’électronique de défense, où il a suivi un exposé sur le fonctionnement de cette société et son expertise dans le domaine de la défense et de maintenance, ainsi que sur les moyens de coordination et de coopération afin de renforcer la coopération stratégique entre l’Algérie et la Chine", ajoute le communiqué.