الإعلان عن الموديلات الجديدة ل "أوبل" يوم الأربعاء

إستقبل اليوم الأحد، علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني رئيس المدير التنفيذي لفرع السيارات بمجمع حليل ومدير "أوبل" بالجزائر نسيم بن غرغورة للحديث عن الموديلات التي ستكون حاضرة في السوق الجزائرية والإعلان عن الإفتتاح الرسمي لإطلاق علامة أوبل يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد بيان الوزارة هبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه خلال اللقاء، إطلع الوزير على الأسعار التي أكد أنها مرتفعة وشدد على ضرورة خفضها لتكون في متناول الطبقة المتوسطة خاصة مع دخول علامات أخرى للسوق الجزائرية نهاية العام الجاري وخلق منافسة قوية لخفض الأسعار.

وزيادة عن دخول علامة أوبل ب 3 موديلات سعرها مرتفع حسب الوزير شدد علي عون على إدخال موديل كورسا الذي يعتبر سعره مناسب لتصبح 4 موديلات لعلامة أوبل، يضيف البيان.

كما أكد نسيم غرغوري عن دخول 4000 سيارة أوبل قبل نهاية العام الجاري.

وفي ظل دخول العديد من العلامات والدخول في صناعة حقيقية للسيارات سيعرف السوق الجزائري منافسة قوية ستخفف الضغط الكبير الذي عرفه سوق السيارات خلال السنوات الماضية.