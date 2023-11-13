مجمع توسيالي يحدد تاريخ اطلاق خط إنتاج مسطحات الحديد

يعتزم مجمع توسيالي للحديد والصلب إطلاق خط لإنتاج مسطحات الحديد خلال السداسي الثاني من سنة 2024، حسبما أفاد به يوم أمس بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وتم الإعلان عن ذلك خلال استقبال وزير القطاع علي عون، للمدير العام لمجمع توسيالي، ومقره بوهران، والذي سمح بالوقوف على مدى تقدم مشاريع المجمع وطموحاته المستقبلية خاصة ما تعلق منها بالرفع من وتيرة الإنتاج وتكثيف النشاط وولوج الأسواق الخارجية.

وخلال هذا اللقاء، قدم المدير العام للمجمع آلب توبكوغلو عرضا حول مشروع توسيع وتنويع المنتوجات من خلال تصنيع مسطحات الحديد، حيث سيدخل خط الإنتاج حيز الاستغلال خلال السداسي الثاني من سنة 2024 ليصل عدد العمال إلى 6500 عامل، وفق بيان للوزارة.

وأكد عون "على ضرورة الإسراع في تجسيد التوسعة، وزيادة نسبة الإنتاج، خاصة وأن المجمع يعتبر قطبا مهما لتلبية حاجيات السوق من مادتي الحديد والصلب".