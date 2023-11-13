تذبذب وتعديل برنامج توزيع المياه في عدة بلديات بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال”، عن تسجيل تذبذبات وتعديل برنامج توزيع المياه على مستوى عدة بلديات بالعاصمة وتيبازة بسب الأشغال ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الخميس المقبل.

وأوضح بيان الشركة، أن شركة مياه تيبازة، برمجت أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة إبتداءا من اليوم. الإثنين 13 نوفمبر 2023 إلى غاية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023، مما سيتسبب في تراجع الإنتاج بـ 60000 م.

وعليه يتوقف الإنتاج في هذه المحطة الاستراتيجية مما سيتسبب في تذبذبات وتعديل برنامج التوزيع على مستوى عدة بلديات بولايتي الجزائر وتيبازة.

وستشهد بعض بلديات ولاية الجزائر تذبذب في التوزيع بكل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة)، الحمامات.

أما بولاية تيبازة فالبلديات المعنية فهي: القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة ،الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون. خميستي، سيدي راشد وتيبازة.

كما أكدت سيال لزبائنها القاطنين بالبلديات المذكورة أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بداية من يوم الخميس 16 نوفمبر 2023.