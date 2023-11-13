ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا

ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا خلال السداسي الأول من العام الجاري إلى 140.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.1 بالمائة على أساس سنوي، حسبما افادت به وزارة التجارة الصينية.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من 2023 بلغت قيمة واردات الصين من أفريقيا 53 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض 12.4 بالمائة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى أفريقيا 87.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 15.9 بالمائة على أساس سنوي.

كما قامت الصين بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار أمريكي في كافة القطاعات في افريقيا، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، أي بزيادة قدرها 4.4 بالمائة على أساس سنوي.

وقد وقعت الصين عقودا جديدة لمقاولة مشاريع في أفريقيا بقيمة 28.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع 7.64 بالمائة على أساس سنوي، في حين أنجزت أعمال بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 10 في المائة على أساس سنوي.