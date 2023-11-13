الرئيس المدير العام لسوناطراك يحدد خطة الطريق الطاقوية

حدد رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، صبيحة اليوم، الخطوط العريضة لخطة الطريق الطاقوية للجزائر بمناسبة الطبعة 11 لصالون شمال إفريقيا للطاقة و الهيدروحين " ناباك" ، بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران من 13إلى 15نوفمبر الجاري، بحضور عبد الكريم لعويسي الأمين العام لوزارة الطاقة و المناجم و سعيد سعيود والي وهران و مراد بلجهام المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية و مجموعة من مسؤولي الشركات العمومية و الأجنبية و سفراء الدول.

وطالب حشيشي بضرورة " الإسراع في وضع مزيجنا الطاقوي ، للتقليل من تبيعتنا للطاقات الأحفورية بالنظر لانعكاساتها البيئية السلبية". ودعا إلى ضمان مستقبل طاقوي" بالتقليل من بصمة الكربون بالانتقال من القديم نحو الجديد ومن غير المتجدد لغير المتجدد من خلال تحول اقتصادي وثقافي.

وجدد عزم شركة سوناطراك على مواصلة الاستكشافات لمواجهة توترات الأسعار واستثمارات هامة في إطار مخطط تطوير للرفع من القدرات الإنتاجية لسد الاستهلاك المحلي و الدولي وتخلص الإنتاج من بصمة الكربون من خلال حلول احتجاز الكربون".

وتطرق لاستراتيجية الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية لإنتاج 15الف ميغاواط في أفق 2035. كما يتضمن المخطط بالشراكة مع سونلغاز تقليل استعمال الغاز في تسيير المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء وتحويل فائض الغاز في التصدير أو الصناعة البتروكيماوية.

حدد سعي شركة سوناطراك إلى تخفيض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون لحدود 1 بالمائة في آفاق 2030. عرفت فعاليات الافتتاح مداخلات لمسؤولي الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية والوكالة الوطنية لضبط المحروقات ووالي وهران.