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مجتمع

غليزان: إتلاف زهاء 50 كيلوغراما من الدجاج المحمر بمازونة

13 نوفمبر 2023 ()
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قامت المديرية الفرعية للتجارة وقمع الغش ببلدية مازونة في غليزان وبحضور مديرة التجارة رسميا ومصلحة أمن الدائرة وطبيب بيطري بإتلاف نحو 50 كيلوغراما من الدجاج المحمر بأحد المطاعم بمدينة مازونة.

كما تم تشميع الأدوات المستعملة في طهي الدجاج في انتظار قرار غلق المحل. حيث أن مواطنين رفعوا شكوى ضد صاحب مطعم لمصلحة الأمن بحجة أنهم ابتاعوا دجاجا محمرا وأصيبوا بحالات تسمم.

وقد ذكر مسؤول بمديرية التجارة أن اللجنة التي حلت بعين المكان لاحظت عدم توفر شروط النظافة بالمطعم وأن صاحبه لا يملك شهادة الطبيب البيطري بالإضافة إلى تواجد دجاج مطهي بالمجمد.

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