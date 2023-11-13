حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 الى 13 نوفمبر 2023 3050 (أي تدخل كل 28 ثانية)، منها 2280 إجلاء صحي و465 عملية مختلفة، عبر مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق وكذا الأجهزة الأمنية.

و في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 171 تدخلا على إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 10 أشخاص و إصابة 182 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية، أثقل حصيلة سجلت هذا اليوم 13 نوفمبر 2023 على الساعة 09و06 د، أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف شاحنة و انقلابها متبوع بحريق كانت تقل عمالا، على مستوى الطريق الولائي رقم 35 بلدية البرية دائرة واد تليلات ، أدى الى وفاة 05 أشخاص محروقين وإصابة 04 آخرين بحروق خطيرة تم التكفل بهم ونقلهم إلى مستشفى 01 نوفمبر بوهران .

إلى جانب هذا، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 10 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل منازلهم بكل من ولاية غليزان 08 أشخاص وولاية تلمسان شخصين، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم في حالة مستقرة إلى المستشفيات المحلية. كما تدخلت أيضا الحماية المدنية لولاية عنابة من أجل إخماد 01 حريق شب داخل مصنع لإنتاج للطلاء المسمى iso paint ، المتواجد بحي سيبوس بلدية و دائر عنابة، خلف الحريق إصابة 01 شخص بحروق من الدرجة الثالثة، تم التكفل به في عين المكان ثم تحويله إلى المستشفى المحلي من قبل إسعافاتنا، التدخل السريع و الفعال لمصالحنا سمح بإخماد هذا الحريق و منع انتشاره إلى باقي أنحاء المصنع.