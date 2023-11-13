غليزان: شرطة وادي أرهيو تحجز 9 صفائح من الكيف

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات وتحجز ما يقارب كيلوغراما من المخدرات.

فبعد استغلال معلومات مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات على متن مركبة قصد ترويجها على مستوى مدينة وادي أرهيو، وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم على متن مركبة من هونداي وبعد التفتيش الدقيق لها تم ضبط بداخلها على كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج عبارة عن 09 صفائح من المخدرات مخبأة بإحكام بالكراسي الخلفية للمركبة قدر وزنها الإجمالي بــــ: 905 غرام كيف معالج.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.