البرلمان: التصويت على ثلاثة نصوص قانونية

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، غدا الثلاثاء، أشغاله في جلسة عامة للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية والمصادقة على أحكام محل خلاف بين غرفتي البرلمان، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله، يوم غد الثلاثاء، في جلسة عامة تخصص للتصويت على اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ومشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا على مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا -يضيف البيان-المصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها (المادة 2 منه) والحكم محل الخلاف في نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية (المادة 2 منه)، إضافة إلى الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية (المادتين 27 و163 منه)