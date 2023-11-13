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مجتمع

البويرة: إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام تسلسلي لسيارات

13 نوفمبر 2023 ()
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خلف اصطدام تسلسلي لعدة سيارات بالطريق السيار شرق غرب بمقطع ولاية البويرة إصابة أربعة أشخاص أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى البويرة، فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني لتسهيل حركة المرور والتي توقفت لما يقارب الساعة من الزمن.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فإن وحداتها لإقليم بلدية جباحية تدخلت بمنطقة عين شريكي 7 كلم غرب مقر ولاية البويرة لأجل حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بعد مخرج نفق عين شريكي على أثر اصطدام تسلسلي لعدة مركبات خلف 04 جرحى كحصيلة أولية. وأضاف أنه تم إسعافهم ونقلهم نحو مستشفى المدينة.

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