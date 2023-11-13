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رياضة

"ليغ 1": قيطون ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ12

13 نوفمبر 2023 ()
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تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي ميتز الفرنسي، كيفن قيطون، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من البطولة الفرنسية للرابطة الأولى لكرة القدم.

وقاد الدولي الجزائري، كيفين قيطون، اليوم الأحد، فريقه ميتز الفرنسي للفوز على ضيفه نادي نانت، بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات المرحلة الـ12 من المنافسة.

وتألق الظهير الأيمن الجزائري بشكل لافت في هذه المواجهة، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول لناديه ميتز، في الدقيقة (3) من عمر المباراة، قبل أن يقدم تمريرة الهدف الثالث لزميله إليسور في الدقيقة (85).

وبفضل هذا الانتصار، ارتقى ميتز إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب البطولة الفرنسية، برصيد 13 نقطة، بينما ظل نادي نانت في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وأعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المتخصصة، اليوم الاثنين، عن تشكيلتها المثالية الخاصة بالجولة الـ12 والتي تضمنت الدولي الجزائري كيفين  قيطون.

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