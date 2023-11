Le président Tebboune reçoit le ministre des Relations extérieures du Nicaragua

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu le ministre des Relations extérieures du Nicaragua, Denis Moncada Colindres a indiqué ce lundi la présidence de la République dans un communiqué.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, du conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations, le directeur du cabinet de la présidence de la République par intérim, Boualem Boualem, précise la même source.