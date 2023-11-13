تيبازة: الإطاحة بمروجي المخدرات

أوقف فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة في تيبازة 04 أشخاص في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية، وقضية المتاجرة بالمخدرات مع حمل أسلحة بيضاء وإثارة الرعب في أوساط الساكنة، وحجزت 4 آلاف قرص مهلوس وأسلحة بيضاء محظورة.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم أن مصالحها تمكنت من الإطاحة بعناصر شبكة إجرامية تنشط على مستوى إقليم الاختصاص في تخزين وترويج المؤثرات العقلية انطلاقا من مسكن أحد الأشخاص المشتبه فيهم، حيث وبعد إخطار وكيل الجمهورية وتكثيف الأبحاث والتحريات وتأكيد المعلومات واستنادا إلى التراخيص القضائية الممنوحة تم مداهمة مسكن المشتبه فيه، ما أفضى إلى توقيفه مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل حقيبة بأحد أجزاء منزله تقدر بـ 3959 كبسولة، واستمرارا للتحقيق تم توقيف شريكه في القضية.

وبعد استيفاء للإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهما (02) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة عن قضية الحيازة وتخزين المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وفي قضية ثانية تعود وقائعها إلى توصل ذات الفرقة إلى معلومات بخصوص استغلال شبكة إجرامية لأحد الأحياء في طور الإنجاز كملاذ لبيع وترويج المخدرات، مع الاستعانة بالكلاب الشرسة وحمل مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، ليصبح ذات الحي قبلة للمنحرفين والقصر من أجل اقتناء المخدرات والمؤثرات العقلية، مع زرع الرعب وسط الحياء المجاورة، وبناء عليه وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية تم تشكيل أفواج شرطة قضائية، مكنت من توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المكونة من شخصين (02) مشتبه فيهما مع ضبط بحوزتهما أنواع مختلفة من المخدرات المهيأة للبيع من نوع كيف معالج و04 أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما (02) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة عن قضية المتاجرة والحيازة للمخدرات مع حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.