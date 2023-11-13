العرباوي يبحث مستجدات القضية الصحراوية

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الاثنين بقصر الحكومة، رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء "آخر مستجدات القضية الصحراوية وآفاقها المستقبلية والجهود التي يتعين مضاعفتها لحشد الدعم الدولي والتضامن مع الشعب الصحراوي الشقيق في مقاومة الاحتلال المغربي وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره المكفول بقرارات الشرعية الدولية".

وبهذه المناسبة --يضيف البيان-- جدد رئيس المجلس الوطني الصحراوي "عرفان وتقدير الشعب الصحراوي وقيادته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على موقف الجزائر الثابت والمبدئي في الدفاع عن القضية الصحراوية العادلة".

كما توجه بـ"خالص عبارات الشكر للوزير الأول نظير تخصيصه لأول استقبال من قبله للوفد الصحراوي، في دلالة واضحة على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، وفقا لما تضمنه البيان.