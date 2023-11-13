تلمسان: حجز ذخيرة حربية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون بتلمسان، من توقيف شخص وحجز بندقيتي صيد وذخيرة أجنبية ومحلية الصنع، جاءت العملية بناءا على معلومات واردة إلى الفرقة مفادها وجود أسلحة نارية متمثلة في بنادق صيد بحوزة أحد الأشخاص القاطنين بإقليم الاختصاص.

وعلى إثرها تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبالاستعانة بالثنائي السينوتقني اختصاص أسلحة، تم تفتيش منزل المشتبه فيه ليتم العثور على المحجوزات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى أظرفة فارغة، مباشرة تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى الفرقة، بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون لارتكابه جنحة امتلاك أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة وجنحة التهريب.