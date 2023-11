Le président Tebboune met fin aux fonctions de deux chefs de daïra

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, lundi, un décret portant fin de fonctions du chef de daïra d'Annaba, Benoudina Lemnaour et du chef de daïra de Guerrara dans la wilaya de Ghardaïa, Sarim Youcef, pour "manquement dans l'accomplissement des missions qui leur ont été assignées et violation du devoir de réserve", a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a signé, lundi 13 novembre 2023, un décret portant fin de fonctions de M. Benoudina Lemnaour, chef de daïra d'Annaba et de M. Sarim Youcef, chef de daïra de Guerrara dans la wilaya de Ghardaïa, pour manquement dans l'accomplissement des missions qui leur ont été assignées et violation du devoir de réserve", lit-on dans le communiqué.

Cette mesure intervient, ajoute la même source, dans le cadre de "l'attachement et de l'engagement permanents du président de la République à la prise en charge des préoccupations quotidiennes des citoyens qui ne doivent souffrir d'aucune négligence et au suivi continu de la gestion des affaires publiques, ainsi qu'à la consécration du principe qui place le citoyen au centre des priorités comme principal critère pour l'évaluation de tous les cadres, aussi bien au niveau local que central".