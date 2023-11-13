الرئيس تبون يتلقى دعوة لزيارة نيكاراغوا

أكد وزير العلاقات الخارجية لجمهورية نيكاراغوا، دونيس رونالدو مونكادا كوليندريس، اليوم الاثنين، رغبة بلاده في توسيع علاقات التعاون مع الجزائر لتشمل مختلف المجالات، لاسيما من خلال تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.

وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا: "علاقات التعاون بين البلدين جد مثمرة ونأمل في مواصلة تعزيزها من خلال تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني".

كما أشاد في السياق ذاته بـ"علاقات الصداقة المتينة" التي تجمع بين البلدين، مبرزا رغبة بلاده في "توسيعها لتشمل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتبادلات التجارية والتعاون الدولي وكذا تبادل التحاليل والرؤى إزاء القضايا الدولية الراهنة التي تهم بلدينا"، مثلما قال.

وبعد أن وصف لقاءه برئيس الجمهورية بـ"المهم جدا والإيجابي"، أفاد وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا بأنه نقل له رسالة من نظيره دانييل أورتيغا, متمنيا أن "يقبل الرئيس تبون الدعوة لزيارة نيكاراغوا وفق الظروف التي تسمح بذلك".

وأشار إلى أنه سيقوم بنقل "دعوة الرئيس تبون للرئيس أورتيغا لزيارة الجزائر الصديقة"، مسجلا امتنانه لـ"حفاوة الاستقبال ولأواصر العلاقات الطيبة التي أبداها الرئيس عبد المجيد تبون".

يذكر أن اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، بوعلام بوعلام.