Produits hydrocarboniques : L’Algérie signe 6 nouveaux contrats

Le président de l’Agence nationale de valorisation des produits hydrocarbures (ALNAFT), Mourad Beledjehem, a révélé que l’Algérie a signé six nouveaux contrats avec des investisseurs étrangers, à l’instar de la Chine, dans le domaine de la production et de l’exploitation d’hydrocarbures.

Dans son intervention à l’occasion de l’ouverture de la 11ème édition du Salon professionnel international des secteurs de l’énergie et des hydrocarbures à l’échelle méditerranéenne et africaine “NAPEC 2023” au Centre des conventions « Mohamed Benahmed » d’Oran.

Le même responsable a précisé que ces contrats ont été signés en vertu de la loi 13-19 des hydrocarbures, et ce dans le cadre de négociations directes.

Mourad Beledjehem a, en outre, indiqué l’Algérie est actuellement en « négociations avancées » avec plusieurs sociétés pour la signature de nouveaux contrats.

Sur un autre plan, le même responsable a signalé que l’Algérie, consciente de l’importance de la mutation mondiale vers les sources d’énergie renouvelable, estime également que « le pétrole et le gaz restent nécessaires pour répondre à la demande énergétique, à moyen et long termes », indiquant que « cette demande dépend de nos propres efforts et aussi de l’apport des investissements du partenariat dans le domaine du pétrole et du gaz ».

Dans l’objectif de développer et d’intensifier ses investissements dans le domaine pétrolier et gazier, l’Algérie recherche des investisseurs capables de répondre à un ensemble de critères, tels que le partage des risques, surtout concernant l’exploration et la production pétrolière et gazière et l’investissement, outre le transfert de technologies et le développement des compétences, a-t-il fait savoir.