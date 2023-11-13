حشيشي يجري لقاءات رفيعة المستوى مع كبريات الشركات البترولية

عقد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" رشيد حشيشي، اليوم، العديد من اللقاءات مع أهم الشركات البترولية في العالم، ليؤكد على الرؤية الجديدة لسوناطراك ومقاربتها في التعامل مع الشركاء.

على هامش أنشطة الطبعة الحادية عشرة لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "نابك"، أجرى حشيشي مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع رؤساء ومدراء تنفيذيين لعدة شركات كبرى للطاقة.

في هذا الإطار، التقى المسؤول الأول على مجمع سوناطراك مع الرئيس المدير العام لشركة سيبسا الإسبانية مارتن واتسلار، والمدير العام لشركة أوكسيدينتال بيتروليوم فرع الجزائر واران موردوك، والمدير العام لغازبروم أنترناشيونال سارغاي تومانوف، وكذا نائب الرئيس المدير العام لشركة إكسون موبيل انترناشيونال السيد جوناثان ويلسون.

كما عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، حسب بيان المجمع، اجتماعا مع أكرم أبوغالية المدير التنفيذي المكلف بالعمليات لدى شركة الخدمات أويل سرف، وبحث الرئيس المدير العام مع نظرائه من ممثلي الشركاء الأجانب خلال اللقاءات والاجتماعات المذكورة سبل تنمية الشراكة وتطوير الأعمال في إطار التعاون المتبادل القائم على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة.