عبد الكريم بن مبارك أمينا عاما جديدا لـ"الأفلان"

تم مساء اليوم الاثنين تزكية عبد الكريم بن مبارك، بالإجماع، أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني، وهذا خلفا لأبو الفضل بعجي الذي قرر عدم الترشح.

وقد تم تزكية الأمين العام الجديد من طرف أعضاء اللجنة المركزية في ختام أشغال المؤتمر الـ11 للحزب بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة.

وسبق لبن مبارك أن تقلد عدة مناصب في هياكل الحزب، من بينها قيادة محافظة بوزريعة بالجزائر العاصمة، كما انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني.

كما تمت المصادقة، في وقت سابق، على قائمة أعضاء اللجنة المركزية الـ351 من طرف مندوبي المؤتمر.

وتعد اللجنة المركزية أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولة أمام المؤتمر وتضطلع بانتخاب الأمين العام للحزب لعهدة مدتها 5 سنوات.