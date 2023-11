Abdelkrim Ben Mbarek nouveau SG du FLN

AbdelKrim ben Mbarek a été élu ce lundi nouveau secrétaire général du Front de Libération Nationale FLN.

Dans le même cadre, les membres du Comité central (CC) du parti ont été élus, lundi au troisième jour des travaux du 11ème Congrès du parti tenus au Centre international de Conférences "Abdellatif-Rahal".

La liste des 351 membres du CC a été approuvée par les délégués du congrès.

Le Comité central est la plus haute instance du parti durant l'entre-deux-congrès, et est responsable devant le Congrès et chargée de l'élection du SG du parti pour un mandat de 5 ans.