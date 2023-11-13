حركة جزئية في مدراء النقل

أجريت، نهار اليوم الاثنين، بوزارة النقل حركة جزئية في سلك مدراء النقل للولايات، تعلق الأمر حسب الوزارة بعشرين مديرا ولائيا. حيث تم تسليم قرارات التعيين لثلاثة عشرة مديرا ولائيا معنيا بهذه الحركة. فيما يبقى سبعة مدراء آخرون سيتم تسليمهم قرارات التعيين خلال الأيام القادمة.

ووفق بيان الوزارة، تهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية جديدة في تسيير قطاع النقل على المستوى المحلي من خلال ترقية الإطارات التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على تولي مهام مدير ولائي. هذا وستواصل وزارة النقل متابعتها لأداء إطاراتها وتقييمهم بصفة دورية.