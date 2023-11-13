تحديد فترة التسجيل لامتحاني "البيام" والبكالوريا

أعلمت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، كافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وأولياءهم، بما في ذلك تلاميذ الثانوية الوطنية للفنون التي ستعرف هذه السنة ترشح أول دفعة في شعبة الفنون، وكذا المترشحين الأحرار، أن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 ستنطلق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا وتمتد إلى غاية يوم الخميس 31 ديسمبر 2023، منتصف الليل.

وحسب بيان الوزارة، فقد تقرر ابتداء من هذه الدورة التخلي عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في هذين الامتحانين، والاكتفاء بملء استمارة التسجيل الالكترونية المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة وعبر موقعي الديوان الوطني والمسابقات، كما ستعتمد حصريا تقنية الدفع الالكتروني في تسديد الحقوق، وهذا مواصلة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وحسب ذات المصدر فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير عملية التسجيل وإضفاء الدقة عليها ورفع عناء تنقل المترشحين خاصة الأحرار منهم إلى مديريات التربية أو إلى المؤسسات التعليمية.