محرز: "أنا الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية"

أجرى قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، حوار صحفي مع جريدة "ليكيب" الفرنسية تحدث فيه عن قرار رحيله عن مانشستر سيتي إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقال محرز: "كان متبقى لي عامين في عقدي مع مانشستر سيتي، وكان بإمكاني البقاء. أنا من قرر الرحيل. شعرت أن هذه الفرصة لن تأتي مرة أخرى، شعرت أنه حان الوقت للمغادرة لأنني قضيت خمس سنوات في السيتي وفزت بكل شيء. عُرض عليّ عقد لمدة أربع سنوات في المملكة العربية السعودية، في بلد مسلم حيث يمكنني بالتأكيد أن أؤوي عائلتي".

وأضاف "كان هناك أيضًا تحدٍ جديد ومشروع جديد لذلك قررت الرحيل، مدير مانشستر سيتي كان يريدني حقًا أن أبقى، وحتى بيب غوارديولا، لقد أوضحوا لي الأمر، قمت بمقارنة الإيجابيات والسلبيات، وفي النهاية، قررت الرحيل، لست نادمًا، أنا سعيد بوجودي هنا".

ورغم ذلك تحدث محرز بمرارة عن عامه الأخير مع النادي السماوي: "لكن لأكون صادقًا، لا يزال لدي طعم شيء غير مكتمل في دوري أبطال أوروبا، لم ألعب نصف النهائي أو النهائي... بينما في المواسم السابقة، كنت دائمًا لاعبًا أساسيًا في 'الشامبيونز ليغ' وكنت دائمًا مؤثرًا، في العام الماضي، لا أستطع أن أقول إن الأمور سارت بشكل سيء، لكن لدي القليل من هذا الشعور بأن العمل لم يكتمل".

من جهة أخرى تحدث محرز عن البطولة الجديدة التي انتقل لها هذا الموسم، قائلا: "مستوى الدوري السعودي ليس سيئا، سوف تتحسن الأمور، إنها البطولة التي أكتشفها. هنا، يستثمرون الموارد لاستقدام أفضل اللاعبين. هناك بالتأكيد الجودة، وأعتقد أنها مجرد البداية. وبعد ذلك، هل يمكننا مقارنتها بأوروبا، لا أعتقد ذلك بعد. لكن بهذا المعدل، في المستقبل القريب، يمكن أن يكونوا من بين أفضل خمس أو ست أو سبع بطولات في العالم".

كما تحدث صاحب 32عاما عن جائزة أفضل لاعب إفريقي: "في الكرة الذهبية الإفريقية، عادة ما يكون هناك دائمًا ماني وصلاح، لكن العام الماضي على المستوى الجماعي، كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم. فزت بالثلاثية (كأس الاتحاد الإنجليزي، الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا). كنت لاعبًا رئيسيًا في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأقل قليلاً في دوري أبطال أوروبا، لكن خلال السنوات القليلة الماضية، كنت دائمًا مهمًا في هذه المسابقة. هناك نوع من المنطق في أن تتم مكافأتي بهذا اللقب .. سمعت أن عناك ضغط من أجل حارس المرمى المغربي، بونو، صحيح أنه فاز بالدوري الأوروبي، لكن هذا لا يقارن بأي حال من الأحوال مع تحقيق ثلاثية تاريخية مع السيتي. لذلك سنرى...".

وعن المنافسة الإفريقية المقررة بداية السنة المقبلة، قال محرز: "كأس إفريقيا لها طابع خاص، لا يوجد مرشح مفضل، ربما ساحل العاج لأنهم داخل الديار، المنتخب الذي يحضر بشكل جيد هو الذي سيصل إلى النهائي .. في النسخة القادمة هناك الكثير من المنتخبات القوية، نحن نعرف هذه البطولة وصعوباتها، والأمر متروك للدخول بقوة منذ البداية".