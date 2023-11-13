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مال و أعمال

أسعار ترويجية للرحلات نحو بروكسل ولندن

13 نوفمبر 2023 ()
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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الاثنين في بيان لها عن أسعار ترويجية لتذاكرها الخاصة برحلات الجزائر- لندن والجزائر-بروكسل.

في هذا الصدد، فان الخطوط الجوية الجزائرية تقترح تذكرة رحلة بروكسل-الجزائر-بروكسل بـ215 أورو (باحتساب جميع الرسوم) في حين أن تذكرة الجزائر-بروكسل-الجزائر ستقترح ابتداء من 34.500 دج (باحتساب جميع الرسوم) مع تاريخ محدد للسفر بـ30 مارس 2024.

كما ستسوق الشركة تذكرة لندن-الجزائر- لندن ابتداء من 239 جنيه إسترليني وتطبق تسعيرة ترويجية ابتداء من 37.760 دج (باحتساب جميع الرسوم) بالنسبة لرحلة الجزائر-لندن-الجزائر وتاريخ محدد للسفر بـ30 مارس 2024.

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