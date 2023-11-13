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مجتمع

ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث المأساوي بوهران

13 نوفمبر 2023 ()
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث حريق شاحنة الذي وقع اليوم الاثنين ببلدية البرية (وهران) إلى سبعة وفيات بعدما توفي شخصان نقلا إلى مستشفى الحروق الكبرى لوهران، حسبما علم لدى هذه المؤسسة الاستشفائية.

وقالت مسؤولة الاتصال جميلة بوطالب أن أربعة أشخاص أصيبوا بحروق بليغة نقلوا إلى مستشفى الحروق الكبرى حيث لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما فيما لا يزال الاثنان الآخران في العناية المركزة.

وكان أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا صباح اليوم الاثنين من أجل حادث حريق شاحنة من الحجم الصغير كان على متنها عمال، بالطريق الرابط بين بلديتي البرية ووادي تليلات حيث أشارت ذات المصالح إلى وفاة خمسة أشخاص متفحمين بعين المكان تم نقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" بوهران وإصابة أربعة آخرين بحروق.

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