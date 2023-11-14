أسعار النفط تقترب من هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتقرير أوبك بشأن قوة الطلب على النفط، ما رفع المعنويات في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك في توقيت تشهد فيه الأسواق توقعات متفائلة، بينما تتزايد المخاوف من احتمالات تعطّل أو تقليص الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة إجراءات ضد صادرات النفط الروسية. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع، بالرغم من حالة التراجع التي بدأت بها اليوم بسبب المخاوف من تراجع الطلب على النفط في كل من الولايات المتحدة والصين، وفق ما جاء في تقرير لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي2024، بنحو 30 سنتًا، وبنسبة 0.36 بالمائة إلى 82.82 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر الداخل، بنحو 28 سنتًا، وبنسبة 0.36 بالمائة إلى 78.54 دولارًا للبرميل.

وكان تقرير لمنظمة أوبك قد أبقى على قوة توقعات الطلب على النفط في 2024 دون تغيير، إلّا أن التقرير رفع التقديرات للعام الجاري 2023 بشكل طفيف، وقال، إن أساسيات السوق ما تزال قوية، إذ يرى في الوقت نفسه أن المخاوف بشأن الطلب الصيني مبالغ فيها، خاصة مع ارتفاع واردات الصين من النفط إلى 11.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات أخرى أن إنتاج أوبك النفطي في شهر أكتوبر الماضي ارتفع بمقدار 80 ألف برميل يوميًا، وبلغ 27.9 مليون برميل يوميًا، على الرغم من استمرار الخفض الطوعي السعودي، وخفض إنتاج تحالف أوبك+. يشار إلى أن أسعار النفط قد عادت للارتفاع في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، المنتهي الجمعة الماضي، بنسبة 1.77 بالمائة، مسجلة 81.43 دولارًا للبرميل، إلّا أنها سجّلت خسائر أسبوعية بنسبة 4 بالمائة تقريبًا.