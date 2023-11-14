وفاة امرأة وإصابة خمسة أشخاص في حوادث مرور

خلفت ثلاثة حوادث مرور ليلة البارحة مقتل امرأة وإصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وأوردت مصالح الحماية المدنية لولايات الجزائر وأم البواقي وجيجل، في بيانات متفرقة بأن إسعافاتها تدخلت على الساعة العاشرة من ليلة البارحة وست عشرة دقيقة (22:16) من أجل حادث اصطدام سيارة بشاحنة بالطريق السريع المكان المسمى منعرج بن عكنون ببلدية بن عكنون بالجزائر العاصمة.

وأوضحت ذات المصالح بأن الحادث خلف وفاة امرأة في عين المكان تبلغ من العمر 25 سنة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وبولاية أم البواقي تدخلت إسعافات الحماية المدنية في الساعة الثامنة وسبع عشرة دقيقة (20:17) من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بمنطقة فج الخرشف ببلدية الزرق دائرة عين البيضاء، مخلفا إصابة ثلاثة ضحايا بجروح مختلفة في أنحاء الجسم تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى المحلي.

وتدخلت من جهتها إسعافات الحماية المدنية لولاية جيجل على الساعة الثامنة ليلا وإحدى عشرة دقيقة (20:11)، من أجل حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية بحي 500 مسكن ببلدية ودائرة جيجل. الحادث خلف إصابة شخصين في العقد الثاني من العمر لهما إصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافهما في عين المكان وتحويلهما إلى مستشفى المحلي.