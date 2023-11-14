المدية: توقيف 11 شخصا وحجز مخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من وضع حد لنشاط ثلاث شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في كل من دوائر البرواقية وتابلاط والشهبونية. ا

لعملية الأولى جاءت استغلالا لمعلومات أمنية مؤكدة تفيد قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية بإحدى أحياء مدينة البرواقية، مستقلا مسكنه العائلي في التخزين، حيث تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة الشرطة القضائية الثانية من توقيفه بإحدى الأحياء المجاورة لمسكنه العائلي وبعد عملية التفتيش لمسكنه تم ضبط وحجز صفيحة من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها مائة (100) غرام وواحد وثمانون (81) قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بهذه السموم ، وفي عملية أخرى قامت بها نفس الفرقة على إثر دوريات على مستوى وسط المدينة ، أين لفت انتباههم شخص مشبوه،

وبعد عملية التلمس الجسدي وتفتيش المركبة تم ضبط وحجز بحوزته ثمانية (08) أقراص مهلوسة داخل علبة سجائر مهيأة للبيع بيد أحد المشتبه فيهم وقطعة مخدرات.

العملية الثانية كانت بالشهبونية جنوب المدية حيث تمكنت مصالح أمن دائرة الشهبونية من توقيف ستة (06) أشخاص وبعد عملية التلمس الجسدي وتفتيش المكان تم ضبط وحجز كمية من المخدرات (كيف معالج) المقدرة بـ (23.5) غرام و (148) قرص مهلوس من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة في هذه السموم. أ

ما العملية الثالثة قامت بها عناصر الفرقة المنتقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة تابلاط، بعد استغلال معلومات تفيد بقيام أشخاص ببيع وترويج المؤثرات العقلية بإحدى أحياء مدينة تابلاط، وبعد عملية التحري والترصد تمت مداهمة المكان، أين تم توقيف شخصين وبعد عملية التفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهما، تم ضبط وحجز (36) قرص مهلوس. ليتم إنجاز ملفات قضائية منفصلة ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.