بلينكن يعترف

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه على علم بوجود خلافات داخل وزارته، بشأن نهج إدارة ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه الحرب بين دولة الاحتلال وحركة "حماس" الفلسطينية.‏

وكتب بلينكن في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفيه، أمس الإثنين، ونقلتها وسائل إعلام أمريكية: "أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم، فإن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي كبير، إن الألم الذي يصاحب رؤية الصور اليومية للرضع والأطفال وكبار السن والنساء، وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم، وأشعر بذلك بنفسي".

وأشار في الرسالة، إلى أن "بعض الأشخاص في وزارة الخارجية الأمريكية، قد يختلفون مع الأساليب التي نتبعها، أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، وقمنا بتنظيم منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وحثثنا المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة في المواقع حول العالم على وجه التحديد، حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم، وطلبت من قيادتنا العليا الاستمرار في القيام بذلك. "

وأضاف بلينكن في رسالته كذلك: "كما قلت في السر والعلن، نعتقد أن أصوات الشعب الفلسطيني يجب أن تكون في قلب الحكم بعد الأزمة في غزة، نحن نؤمن بالحكم الذي يقوده الفلسطينيون في غزة، مع توحيد غزة مع الضفة الغربية، ويجب دعم إعادة إعمار غزة بآلية مستدامة".

تأتي رسالة وزير الخارجية الأمريكي إلى موظفيه، وسط غضب ومعارضة متزايدة، ليس فقط من الموظفين في وزارة الخارجية، ولكن داخل إدارة بايدن الأوسع. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مئات الموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقعوا على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن أن هناك تقارير كشفت "مذكرة معارضة" داخل الخارجية الأمريكية.