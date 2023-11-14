افتتاح أشغال أيام المقاولاتية بالجزائر العاصمة

افتتحت، اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أيام المقاولاتية، تحت شعار "المقاولاتية في قلب التجديد الاقتصادي الجزائري".

وجرى افتتاح هذا اللقاء، المنظم على مدى ثلاثة أيام من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي هيئات وطنية ورؤساء مؤسسات وخبراء وحاملي المشاريع. ويأتي تنظيم هذه الأيام في إطار إحياء الأسبوع العالمي للمقاولاتية بهدف خلق تواصل بين الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات والمستثمرين.

وعلاوة على الجلسة الافتتاحية التي ستتمحور حول موضوع "المقاولاتية، كحل للتنمية الاقتصادية للبلاد" ستعرف هذه الأيام تنظيم محاضرات ضمن خمس جلسات حوارية، ينشطها خبراء وطنيون وأجانب ومسؤولون وممثلو هيئات تنشط في مجال خلق المؤسسات. كما سيكون اللقاء فرصة لعقد ورشات المقاولاتية ولقاءات أعمال (B to B) تجمع الشباب حاملي المشاريع وصناديق التمويل وكذا رؤساء المؤسسات.