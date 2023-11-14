مستغانم:معالجة 490 قضية متعلقة بترويج السموم

قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم خلال شهر أكتوبر من سنة 2023 من معالجة 490 قضية متعلقة بترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية،مع حجز أكثر من 03كلغ من الكيف المعالج وما يقارب 6000 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى كمية من الكوكايين.

وجاءت النتائج المحققة بفضل العمل الميداني والاستعلاماتي والتحريات المعمقة التي قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية،

كما يعود الفضل بالمقابل للتبليغات المقدمة من قبل المواطنين بخصوص مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية عبر مختلف الوسائط الاتصالية التي سخرتها المديرية العامة للأمن الوطني.

من جهتها تنوه شرطة مستغانم بالدور الفعال الذي يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلي بها .

جيلالي لخضاري