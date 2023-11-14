حجز مهلوسات وتوقيف مروجين بسكيكدة

تمكنت فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية لأمن سكيكدة من حجز 7351قرص، من المؤثرات العقلية وتوقيف شخصين

وحسب خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة فإن الفرقة قد توصلت إلى المشبه فهما إثر تحري وبحث ميداني بعد رصدها لنشاط المشتبه فيهما اللذين ينشطان في ترويج المؤثرات العقلية باستعمال مركبة التي تم توقيفها في حاجز أمنى وضعته الفرقة في حدود الساعة الخامسة صباحا بأحد أحياء مدينة سكبكدة وعلى متنها المشتبه فيهما مع ضبط 105كبسولة من دواء البريعابالين الفرقة

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تمكنت من حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية بمنزل أحد المشبه فيهما تقدر 1260قرص من المؤثرات العقلية وفي ذات السياق وبالتنسيق مع أقسام الجمارك لولاية سكيكدة تم اخضاع المركبة للفحص التقني بجهاز السكانير حيث تم ضبط 6000 قرص من المؤثرات العقلية والتي كانت مخبأة داخل واقي الصدمات للمركبة إضافة إلى قارورتين مسيلة للدموع وأسلحة بيضاء من الصنف السادس وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحبل المشتبه فيهما نهار اليوم على النيابة المختصة التي أمرت إيداعهما رهن الحبس عن طريق المثول الفوري.