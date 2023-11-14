استشهاد نجمي كرة الطائرة الفلسطينية في غارة للاحتلال الصهيوني

استشهد نجما كرة الطائرة الفلسطينية، حسن زعيتر، وإبراهيم قصيعة، لاعبا نادي الصداقة والمنتخب الوطني الفلسطيني، إثر قصف للاحتلال استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)

وأشارت الوكالة إلى أن اللاعب، إبراهيم قصيعة، قد توج قبل عامين ببرونزية بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية التي جرت خلال شهر سبتمبر المنصرم في الصين.

وكان اللاعب الفلسطيني، رشيد دبور، لاعب فريق أهلي بيت حانون لكرة القدم، استشهد شهر أكتوبر جراء العدوان الصهيوني على غزة.