شايبي: نسعى لدخول تصفيات المونديال بقوة

أدلى متوسط ميدان نادي أنتراخت فرانكفورت، فارس شايبي، اليوم الثلاثاء، بتصريحات في المنطقة المختلطة على هامش الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهة الصومال هذا الخميس في افتتاح تصفيات مونديال 2026.

وقال شايبي: "تصفيات المونديال تختلف عن تلك المتعلقة بـ'الكان'، خاصة أن الجزائر لم تتأهل إلى كأس العالم الماضية، التصفيات ستكون طويلة بعشر مواجهات على مدار عامين، لا يمكن أن نفكر حاليا في 2026، لكن من المهم أن نفكر مواجهة بمواجهة والسعي للفوز في المواجهتين الأولتين لتحقيق انطلاقة جيدة".

وحول قصر المدة بين مواجهة الصومال وموزمبيق، قال ذات المتحدث: "نحن لاعبون محترفون، ملزمون على التأقلم مع كل الوضعيات رغم أن السفرية ستكون طويلة إلى الموزمبيق".

فيما يخص أهدا" "الخضر" في الكان" القادمة، قال صاحب الـ20 عاما: "كأس إفريقيا الأخيرة كانت مخيبة للمنتخب الوطني، لكن هذا حدث لعدة منتخبات كبيرة في السابق، الجزائر منتخب كبير وسنذهب هناك للتتويج بالكأس".

وحول المنصب الذي يجد فيه راحته، أوضح شايبي أن تكون كلاعب في متوسط الميدان، لكنه شغل مناصب هجومية خلال الاحتراف، مضيفا أنه يستطيع التأقلم مع كل المراكز وفق تعليمات المدرب.

وعبر شايبي عن مساندته لقائد "الخضر" في جائزة أفضل لاعب إفريقي، قائلا: "رياض محرز لاعب كبير، أسطورة الجزائر وواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ إفريقيا، الموسم الماضي كان حاسما في تتويج السيتي بالثلاثية التاريخية، في حال تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية سيكون ذلك مستحقا".