الجزائـــر تديــــن

عبرت الجزائر تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار سلسلة الانتهاكات السافرة والمستفزة التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا على قطاع غزة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء: "الجزائر تدين الاعتداء الذي استهدف أمس مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في تعدٍ وتحدٍ جديدين لكل أحكام القانون الدولي وأعرافه وتنافيًا مع مبادئ وقيم الإنسانية الداعية إلى حماية المدنيين وعدم استهداف المباني ذات الطابع المدني والإنساني".

واضاف البيان: " إن هذا التعدي على منشأة إنسانية تعنى بإعادة بناء ما خربته أيادي الاحتلال الغاشم، لهو دليل دامغ على نية هذا الكيان الذي لا يعرف إلا لغة التعنت والخراب في قبر إمكانية السلام أو الحوار لإنهاء سلسلة اعتداءاته".

وأعربت الجزائر عن "تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين ومع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر"، مجددة تأكيدها على أن مسؤولية وقف العدوان الصهيوني وضمان الحماية للشعب الفلسطيني تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه التنصل منها ومن تبعات عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال في حق الشعب الفلسطيني.