Ahmed Attaf en visite de travail au Royaume-Uni

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf entame à partir de mardi, une visite de travail au Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande du Nord), a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la tenue de la 2e session du dialogue stratégique algéro-britannique, il sera question de l'examen des perspectives de consolidation des relations bilatérales sous leurs différents aspects, sécuritaire, politique, économique et culturel, outre les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les derniers développements de la situation au Moyen-Orient et dans le continent africain, ajoute le communiqué.

"Le programme de cette visite prévoit également plusieurs rencontres bilatérales avec les responsables britanniques, ainsi qu'une rencontre avec les hommes d'affaires, en présence du Lord Richard Risby, envoyé spécial du Premier ministre britannique chargé de la promotion du partenariat économique avec l'Algérie, outre une réunion multipartite, en prélude de l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité" à partir du 1er janvier prochain, lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, Attaf animera une conférence à l'Institut britannique "Chatham House" sur la situation au Sahel, le rôle joué par l'Algérie dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité et sa contribution au développement économique dans cet espace du voisinage.

Il rencontrera également des représentants de la communauté nationale établie au Royaume-Uni, a conclu le communiqué.