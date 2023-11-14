تواصل زيارة الفريق أول شنقريحة إلى الصين

التقى الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر اللجنة العسكرية المركزية الفريق أول شو شيانغ رئيس دائرة تطوير التجيهزات في اللجنة العسكرية المركزية بجمهورية الصين الشعبية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، حمل رسالة صداقة من طرف عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى نظيره شي جين بينغ وللشعب الصيني الصديق وقوّاته المسلحة

وذكر الفريق أول السعيد شنقريحة بتميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الصديقين والتي عرفت توسّعًا هامًا في الشراكة الاستراتيجية، ودعا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات بما يستجيب لطموحات وتطلعات البلدين والجيشين.

وختم البيان، أن الفريق أول السعيد شنقريحة والفريق أول شو شيانغ تباحثا سبل تعزيز التنسيق والتعاون العسكري والأمني بين البلدين.