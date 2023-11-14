عائلات أسرى حماس تنظم مسيرة للضغط على الاحتلال

نظم أهالي أسرى حماس في قطاع غزة منذ السابع أكتوبر المنصرم، مسيرة احتجاجية الثلاثاء من تل أبيب على أن تصل إلى مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال في القدس المحتلة للمطالبة بخطوات عملية لإعادة أبنائهم.

وقال منتدى الأسرى وعائلات المفقودين إن مئات المتظاهرين ساروا لمسافة 63 كيلومترا من تل أبيب إلى مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو في القدس للمطالبة “بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى” في مسيرة تستمر لخمسة أيام.

واستندت المسيرة الى فكرة لبوفال هاران وهو أحد المنظمين، قُتل والده واحتجزت والدته وستة آخرون من أفراد العائلة منذ يوم الهجوم.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “صفقة أسرى الآن”، في وقت تصدر تقارير عن مفاوضات جارية بين إسرائيل وحركة حماس.

وتجري حاليا مفاوضات بشأن إمكان إطلاق سراح عشرات الأسرى مقابل “200 طفل و75 امرأة” فلسطينيين معتقلين لدى الاحتلال.